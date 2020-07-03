Жан Кастекс вступил в должность премьера Франции

Курировавший в администрации президента процесс выхода Франции из режима самоизоляции Жан Кастекс вступил в пятницу в должность премьер-министра, приняв полномочия у своего предшественника Эдуара Филиппа в Матиньонском дворце. Трансляция церемонии велась в Twitter правительства, передает ТАСС.

Во дворе резиденции премьера собрались все сотрудники аппарата французского кабмина, многие из которых были в медицинских масках. Встречать нового премьера на ступени дворца вышел Филипп. Следуя санитарным правилам, установленным с началом пандемии, они воздержались от рукопожатий и прошли в рабочий кабинет для совещания тет-а-тет, которое длилось больше 30 минут.

Кастекс, занимавший прежде пост замглавы президентской администрации, был назначен в пятницу распоряжением президента Эмманюэля Макрона новым премьером после отставки Филиппа. Во Франции главе государства не требуется заручаться поддержкой парламента для назначения премьера.