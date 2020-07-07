В Китае 21 человек погиб при падении автобуса в водоем

По меньшей мере 21 человек погиб при падении автобуса со школьниками в водоем на территории провинции Гуйчжоу на юге Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила газета The Global Times.

По данным издания, еще 15 человек были спасены.