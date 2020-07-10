В России произошел взрыв газа в жилом доме

Появилось видео последствий взрыва газа в жилом доме в Кировской области. Эти кадры публикует пресс-служба Главного Упраления МЧС по региону, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщалось ранее, хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания произошел сегодня утром в одной из квартир дома на улице Сергея Шарыгина в поселке Кикнур. В результате обрушились перекрытия первого этажа, погиб один человек.

Спасатели продолжают работать на месте и занимаются разбором завалов. По некоторым данным, ЧП могло произойти из-за неисправности оборудования или его неправильной эксплуатации. Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.