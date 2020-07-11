В Ереване третий день подряд не могут потушить крупнейшую мусорную свалку

Пожарные третий день тушат огонь на крупнейшей мусорной свалке в Ереване в окраинном районе Нубарашен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что на свалке горит мусор на площади в 4 гектара. Для тушения пожара спасатели уже использовали 314 тонн воды.

О возгорании на свалке стало известно вечером 9 июля, к утру 10 июля огонь удалось локализовать, но пожар так и не ликвидировали.