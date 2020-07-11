https://news.day.az/world/1252684.html В Ереване третий день подряд не могут потушить крупнейшую мусорную свалку
В Ереване третий день подряд не могут потушить крупнейшую мусорную свалку
Пожарные третий день тушат огонь на крупнейшей мусорной свалке в Ереване в окраинном районе Нубарашен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что на свалке горит мусор на площади в 4 гектара. Для тушения пожара спасатели уже использовали 314 тонн воды.
О возгорании на свалке стало известно вечером 9 июля, к утру 10 июля огонь удалось локализовать, но пожар так и не ликвидировали.
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