Популярная российская блогерша разбилась в ДТП

Российская мотоблогерша Ксения Никитина разбилась в ДТП на трассе М-8 в Московской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщили в группе "Мото Ярославль" во "ВКонтакте".

Известно, что женщина попала в аварию 11 июля около 11 утра на 87-километре трассы. Ее мотоцикл врезался в трактор, в результате Никитина скончалась на месте.

Друзья блогерши рассказали, что она ехала в Ярославль на встречу с другими байкерами.

Никитиной было 33 года, она вела мотоблог на YouTube-канале, на который подписаны 39 тысяч человек.

В июне стало известно о смерти 18-летней российской блогерши Анастасии Тропицель. Она насмерть разбилась на Бали во время езды на мотоцикле.