Число летальных случаев от коронавируса в США превысило 150 тысяч человек

Жертвами коронавирусной инфекции в США стали более 150 тыс. человек, пишет газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эти сведения почти совпадают с данными университета Джонса Хопкинса, который насчитал 149,6 тыс. летальных исходов от инфекции. Больше всего смертей в Нью-Йорке (72,8 тыс. человек умерли), в Нью-Джерси (15,8 тыс. смертей) и Калифорнии (8,7 тыс. умерших).

Как отмечает издание, в Соединенных Штатах продолжает ежедневно расти число госпитализированных с коронавирусной инфекцией. При этом в стране всего выявлено 4,3 млн заболевших.

В мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано 16,7 млн заболевших, 9,7 млн выздоровевших и 661 тыс. летальных случаев. В России за прошедший день выявили еще 5 475 случаев коронавируса. Всего коронавирус зафиксировали у 828 990 жителей России, выздоровели 620 333 пациента, скончались 13 673.