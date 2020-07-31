В Словении выпал град в форме коронавируса

В некоторых городах Словении 29 июля выпал огромный град. Куски льда падали с неба чуть ли не прохожим на головы. Некоторые градины достигали восьми сантиметров в диаметре, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В соцсетях пользователи начали делиться фотографиями этого природного явления. Особенно популярным стал снимок, на котором демонстрируется кусок льда размером с ладонь. Тем не менее юзеры заметили, что шипастые градины напоминают по форме молекулы коронавируса. Многие предположили, что природа устала от происходящего в мире и решила таким образом выразить свой протест.