https://news.day.az/world/1258064.html В Словении выпал град в форме коронавируса - ФОТО
В Словении выпал град в форме коронавируса - ФОТО
В некоторых городах Словении 29 июля выпал огромный град. Куски льда падали с неба чуть ли не прохожим на головы. Некоторые градины достигали восьми сантиметров в диаметре, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В соцсетях пользователи начали делиться фотографиями этого природного явления. Особенно популярным стал снимок, на котором демонстрируется кусок льда размером с ладонь. Тем не менее юзеры заметили, что шипастые градины напоминают по форме молекулы коронавируса. Многие предположили, что природа устала от происходящего в мире и решила таким образом выразить свой протест.
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