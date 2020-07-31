В Азии ускорилось распространение COVID-19

В некоторых азиатских странах отмечается рекордное число заражений COVID-19 в то время, как в Европе из-за продолжающейся пандемии сохраняют в силе ограничения, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, министерство здравоохранения Филиппин в пятницу сообщило еще о более 4 тыс. случаях коронавируса, выявленных за сутки. Это рекордный суточный показатель в Юго-Восточной Азии за последнее время. За истекшие 24 часа также зарегистрировали 40 случаев смерти инфицированных.

Таким образом, на Филиппинах с начала пандемии диагностировали свыше 93 тыс. заражений COVID-19, число летальных исходов превысило отметку в 2 тыс. Президент Филиппин Родриго Дутерте в пятницу заявил о продлении ограничительных мер в Маниле и некоторых провинциях еще на две недели.

В Индонезии коронавирус тоже продолжает распространяться. За последние сутки в стране диагностировали более 2 тыс. случаев COVID-19, 73 человека с коронавирусом скончались. Таким образом, в стране с начала пандемии выявили более 108 тыс. случаев заражения, причем свыше 5 тыс. заразившихся скончались.

Во Вьетнаме в пятницу впервые зафиксировали смерть пациента с коронавирусом - скончался 70-летний житель страны, инфицированный в Дананге.

По данным СМИ, за сутки в Дананге выявили 45 случаев коронавируса, и тем самым, общее количество случаев болезни во Вьетнаме возросло до 509.

Рекордное количество заражений с марта зафиксировано в Китае. Отмечается, что там выявили 127 новых случаев, включая четыре импортированных. Большинство заражений приходится на Синьцзян-Уйгурский автономный район.

Из-за новой вспышки коронавируса COVID-19 в Гонконге власти на год перенесут запланированные на сентябрь выборы в законодательный совет, сообщила глава администрации специального административного района КНР Кэрри Лэм.

Ситуация в Европе

В ряде стран Европы также наблюдается рост темпов распространения коронавируса. Так, в Польше второй день подряд фиксируется рекордное число заражений, и за эти сутки выявлено 657 случаев. В польском Минздраве зарегистрировали еще семь новых летальных исходов среди инфицированных. Таким образом, в Польше общее число заразившихся COVID-19 составляет свыше 45 тыс., более 1,7 тыс. заразившихся скончались.

Тем временем, согласно данным Института Роберта Коха, в Германии выявили еще 870 новых случаев заражения, причем еще несколько дней назад среднесуточный прирост инфицированных составлял 557.

Всего в ФРГ с начала вспышки коронавируса диагностировано свыше 208 тыс. заражений, зафиксировано более 9 тыс. летальных исходов людей, заразившихся коронавирусом.

Между тем в пятницу британский премьер Борис Джонсон объявил, что Великобритания из-за ситуации с коронавирусом приостановит отмену ограничительных мер. Он уточнил, что планы вновь открыть ряд заведений 1 августа, включая казино, боулинг, катки, откладываются минимум на две недели.

Джонсон заявил, что крупные мероприятия в помещениях пока не возобновятся, а на свадебных церемониях должны присутствовать не более 30 человек. Также он сказал, что требование носить маски с 8 августа распространяется на посетителей выставок, кинотеатров, религиозных церемоний.

В Великобритании за время пандемии зарегистрировано более 302 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 46 тыс. инфицированных скончались.

В ряде городов Франции с пятницы власти вводят дополнительные требования к использованию защитных масок. Так, теперь жители обязаны носить маски на открытых рынках в городе Орлеан на севере центральной части Франции и после 21:00 по местному времени (22:00 по Москве) на берегу реки Луары, где по вечерам обычно собираются толпы людей.

Об обязательном ношении масок также объявили власти городов Байонна и Биарриц. По их требованию, со следующей недели маски необходимо носить в центрах городов. В Биаррице также ограничили вход на пляжи города в ночное время, чтобы предотвратить организацию вечеринок. Мэр города Сен-Мало в регионе Бретань также обязал жителей носить маски на территории старого города.

Мировые антирекордсмены по коронавирусу

США по-прежнему занимают первое место по темпам распространения коронавируса в мире. На территории страны с начала вспышки COVID-19 выявлено более 4,6 млн заражений, число летальных исходов среди инфицированных превышает отметку в 155 тыс.

На втором и третьем месте - Бразилия и Индия. Россия занимает четвертую строчку по количеству диагностированных заражений - свыше 839 тыс. случаев COVID-19.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, общее число выявленных заражений в мире составляет более 17,5 млн, а число летальных исходов превышает отметку в 677 тыс. Однако уже более 10,9 млн заболевших выздоровели. Болеют на данный момент 5,8 млн человек.