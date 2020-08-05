На США обрушились сразу 20 торнадо

Ураган "Исайяс", который обрушился на восточное побережье США, унес жизни как минимум четырех человек. Двое из них погибли в результате падения дерева. Еще двое жили в домике на колесах. Его, также как еще несколько передвижных домов, ураган полностью разрушил.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по данным американских СМИ, власти зарегистрировали 21 торнадо на восточном побережье от Северной Каролины до Нью-Джерси.

Более 3 миллионов местных жителей остались без электричества. Десятки людей лишились крова.

Во вторник стихия пронеслась над штатом Нью-Йорк. Власти организовали экстренную помощь населению: помимо бутылок с водой, они получили насосы, бензопилы и мешки с песком.

На прошлой неделе, после того, как "Исайяс" прошел над островами Карибского бассейна, он начал ослабевать и ему была присвоена категория тропического шторма, По мере приближения к Южной Каролине шторм вновь набрал силу, опять став ураганом первой категории. К настоящему моменту власти снова понизили его до тропического шторма. Но "Исайяс" по-прежнему опасен: скорость ветра достигает 100 километров в час.