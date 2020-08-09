Во Франции объявлен максимальный уровень погодной опасности

Метеорологическая служба Франции "Метео Франс" из-за сильной жары ввела в субботу максимальный ("красный") уровень погодной опасности в 15 департаментах, в том числе во всем столичном регионе Иль-де-Франс.

Об этом сообщил представитель метеослужбы Оливье Пруст, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вся территория Иль-де-Франс, включая департамент Сена и Марна, а также пять департаментов региона О-де-Франс (Эна, Нор, Уаза, Па-де-Кале и Сомма), плюс департаменты Эр и Приморская Сена переведены в "красный" уровень метеотревоги", - сказал синоптик. В этих районах температура воздуха достигает 36-38 градусов по Цельсию.

Предпоследний ("оранжевый") уровень погодной опасности в настоящий момент объявлен в 49 департаментах страны. По словам метеорологов, практически на всей территории метрополии отмечены аномально высокие температуры. В Париже в субботу столбик термометра находится в пределах 37-39 градусов по Цельсию. Синоптики считают, что жара продержится во Франции до вторника, затем, как ожидается, пойдет медленный спад температур.

В связи с жаркой погодой Главное управление здравоохранения страны призвало французов избегать длительного нахождения на солнце, пить больше жидкости и не смачивать медицинские маски водой, так как во влажном состоянии их эффективность защиты от коронавируса не гарантируется.

Летом прошлого года аномальная жара стала причиной смерти 1,5 тыс. человек. 28 июня 2019 года столбик термометра в департаменте Эро поднялся до 48 градусов по Цельсию, что стало рекордом для континентальной Франции. Во время сильной жары 2003 года в республике умерли 15 тыс. человек.