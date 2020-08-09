Сильное землетрясение на границе Ирака и Ирана

На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 5, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 121 км к северо-востоку от столицы Ирака города Багдада на глубине 48 км, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.