В столице Ливана произошли столкновения между протестующими и силовиками

Столкновения между участниками акции протеста и сотрудниками правоохранительных органов вспыхнули в воскресенье в центре ливанской столицы.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, стычки наблюдаются в районе, где находится парламент Ливана. Для разгона манифестантов силовики используют слезоточивый газ.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, полиция в Бейруте начала применять спецсредства и резиновые пули для разгона манифестантов в центре города. Протестующие в ответ забрасывают стражей порядка камнями и другими предметами.

Ранее в воскресенье телеканал Al Arabiya информировал о том, что протестующие вновь начали собираться на центральных улицах Бейрута. По его данным, призывы к участию в акции распространялись утром через социальные сети.