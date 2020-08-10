https://news.day.az/world/1261016.html Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 1 250
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 1 250
За последние сутки в Грузии выявлено 25 случаев заражения коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.
Число инфицированных коронавирусом достигло 1 250.
Отметим, в Грузии в настоящее время на карантине находятся 7 068 человек, на стационарном лечении - 242 человека. Сообщается, что вылечились 1 010 человек, скончались - 17 человек.
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