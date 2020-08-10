В Париже ношение защитных масок на улице стало обязательным в людных местах

Администрация Парижа сообщила о введении с понедельника масочного режима на набережных Сены и в ряде других открытых популярных мест французской столицы. В мэрии города объяснили данный шаг ухудшением ситуации с распространением коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Префектура полиции вместе с мэрией подписали распоряжение, согласно которому ношение масок в местах большого скопления людей на открытом воздухе стало обязательным с 08:00 10 августа", - говорится в сообщении городской администрации. По данным мэрии, в Париже 2,4% тестов на коронавирус дают положительный результат, в то время как в среднем по стране этот показатель составляет 1,6%. На фоне таких показателей и в соответствии с рекомендациями регионального агентства здравоохранения власти решили обязать всех людей старше 11 лет носить маски на улице.

Набережные вдоль Сены, включая как пешеходную нижнюю, так и автомобильную верхнюю часть, а также остров Сите и набережные канала Сен-Мартен полностью попадают под действие масочного режима. Соответствующие ограничения коснулись отдельных улиц по всему городу, в том числе ведущих к Восточному и Северному вокзалам, ряда уличных рынков, а также зон, где расположено большое количество магазинов. В то же время, согласно представленному мэрией плану, обязательное ношение масок не было введено на Елисейских полях или, например, на Марсовом поле, где в течение дня традиционно собирается большое количество парижан и гостей столицы, миновала данная участь район вокзалов Монпарнас и Сен-Лазар, нет уточнений и насчет городских парков.