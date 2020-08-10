От гражданства США отказалось рекордное число американцев

Американский паспорт теряет популярность. Граждане США поставили за первую половину 2020 года антирекорд - от американского гражданства отказались 5 тысяч 816 жителей Соединенных Штатов. За весь 2019 год таких было только 2 тысячи 72 американца.

От гражданства в основном отказываются люди, которые покинули США и решили, что им все надоело, пояснил совладелец фирмы Bambridge Accountants Алистер Бэмбридж. Компания специализируется на юридических и финансовых вопросах, связанных с налогооблажением экспатов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Процесс выхода из американского гражданства платный. Чтобы сдать американский паспорт, надо лично прийти в американское посольство в стране пребывания и заплатить еще 2350 долларов.

При этом при выходе из американского гражданства американцы выражают свое недовольство политическим курсом США в данный момент, также людей беспокоит то, что президент США Дональд Трамп делает в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Еще одна из причин отказа для проживающих за границей штатов американцев - необходимость ежегодной подачи налоговых, а также сведений о пенсионных инвестициях и счетах в банках других стран.

Вторую волну отказов от американского гражданства Алистер Бэмбридж прогнозирует после президентских выборов в США. До ноябрьских выборов они хотят посмотреть, что в Штатах будет дальше. Если Трамп переизберется на второй срок, то совладелец Bambridge Accountants ожидает нового наплыва желающих отказаться от синего паспорта с золотым орлом.