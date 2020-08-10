https://news.day.az/world/1261098.html В Испании из-за удара молнии по резервуару с топливом начался пожар - ФОТО
В Испании из-за удара молнии по резервуару с топливом начался пожар - ФОТО
Молния попала в понедельник в резервуар с дизельным топливом на территории нефтехимического комплекса в Испании, в результате начался пожар. Об этом сообщила в Twitter служба экстренной помощи автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня утром молния попала в резервуар с дизельным топливом на территории нефтехимического комплекса в Пуэртольяно, - говорится в публикации. - Облако дыма видно во всем населенном пункте". В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают пожарные.
По данным местных СМИ, резервуар принадлежал испанской нефтегазовой компании Repsol.
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