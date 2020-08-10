"Меня обжигает огнем": увеличилось число пострадавших при взрыве в Волгограде

С восьми до 12 увеличилось число пострадавших при взрыве цистерны с газом на заправке в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщили представители городской администрации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в больницу доставили 10 человек, в том числе четверых сотрудников МЧС. Состояние пожарных оценивается как тяжелое, у одного из них обожжены 50 процентов тела. Двое пострадавших отказались от госпитализации.

Спасатели прибыли на проспект Ленина около 11:30, когда на АЗС огнем была объята цистерна с пропаном. Попытка сбить пламя успехом не увенчалась - прогремел мощный взрыв. Пожарных и оказавшихся рядом прохожих ударной волной отбросило в сторону.

"Кошмар! Меня обжигает огнем аж!" - рассказала находившаяся в паре сотен метров от места ЧП женщина.

Судя по кадрам с места, спасатели даже не успели перекрыть движение по близлежащей дороге, поскольку в момент взрыва по ней продолжали ездить автомобили.