Десятки человек пострадали в столкновениях силовиков с активистами в Бейруте
Власти Ливана направили значительные армейские и полицейские силы в центр столицы, чтобы восстановить спокойствие на его улицах.
Согласно заявлению Ливанского общества Красного Креста, в результате столкновений между силовиками и демонстрантами пострадали не менее 45 человек, семь из них были направлены в госпиталь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Активисты протестного движения снова пытались пробиться на площадь Пляс Этуаль, чтобы захватить парламентский дворец. Их воодушевила объявленная в понедельник отставка кабинета министров во главе с премьер-министром Хасаном Диабом. Теперь лидеры оппозиции требуют роспуска законодательного органа власти и проведения досрочных всеобщих выборов. Они добиваются также международного расследования взрыва в морском порту Бейрута, который повлек за собой многочисленные жертвы и разрушения.
"Власти сделали самое минимальное, они отправили в отставку премьер-министра, и теперь попытаются создать правительство из новых лиц вместо проведения коренных реформ, которые требует народ, - говорит активист Тони Хашем. - Мы требуем ухода всего политического класса, погрязшего в коррупции".
Расследование взрыва
Новостной портал Lebanon Debate утверждает, что одной из причин ухода правительства стал его внутренний раскол по вопросу об участии международных экспертов в расследовании трагедии в морском порту Бейрута. "Прошедшие пять дней работы следователей из специальной правительственной комиссии дали нулевой результат", - указал портал. Ранее глава МВД республики Мухаммед Фахми заявил, что Ливан не нуждается в привлечении к расследованию международных экспертов, сославшись на то, что компетентность ливанских следственных и судебных органов не вызывает у него сомнений.
Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены сотни домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 164 человек, пострадали около 6 тысяч, десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.
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