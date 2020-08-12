Турция ввела ограничения на провоз ручной клади в самолетах

Турция ввела временные ограничения на ручную кладь на авиарейсах, в том числе международных, в качестве дополнительной меры безопасности из-за пандемии COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, об этом мировую общественность проинформировала главная дирекция гражданской авиации Турции.

Там объяснили такой шаг соблюдением социальной дистанцией между пассажирами и уменьшением контакта с их багажом.

Отмечается, что в салон можно проносить теперь лишь небольшие дамские сумки, рюкзаки такого же размера, ноутбуки в чехлах. Фотоаппараты и видеоаппаратуру, небольшие чемоданы и сумки весом не более пяти килограммов, теперь предлагают сдать в багаж.