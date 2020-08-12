В Греции выявлено рекордное количество заражения коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом в Греции за сутки увеличилось на рекордные 262, достигнув 6 177. Такую информацию министерство здравоохранения страны разместило в среду на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Общее число инфицированных коронавирусом составило 6 177. За сутки оно увеличилось на 262, из них 22 случая выявлены на пунктах въезда в страну. За сутки умерли два человека. В результате общее число смертей от коронавируса в стране [с начала пандемии] достигло 216. Средний возраст умерших - 76 лет", - говорится в сообщении.

Согласно Минздраву, в реанимационных отделениях больниц находятся 24 человека. Переведены из реанимации в обычные отделения больниц в связи с улучшением состояния 132 пациента.