https://news.day.az/world/1262168.html В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 228 тысяч
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 228 тысяч
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 21 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 912.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 245 635, за прошедшие 24 часа 1 243 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 228 057.
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