В России за сутки выявили 5 061 случай заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 061, общее количество инфицированных достигло 917 884. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, суточный рост 14 дней не превышает 0,6%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском автономном округе (0,0%), Московской области (0,2%), Северной Осетии (0,2%), Москве (0,3%), Республике Тыва (0,3%), Кабардино-Балкарской Республике (0,3%), Смоленской области (0,3%), Карачаево-Черкесской Республике (0,3%), Забайкальском крае (0,3%), Чеченской республике (0,3%), Курской области (0,3%) .

В частности, новые 695 случаев выявлены в Москве, 162 - в Санкт-Петербурге, 158 - в Свердловской области, 153 - в Московской области, 128 - в Ростовской области.

В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 172 856 человек.