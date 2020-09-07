Пассажирка самолёта заметила в небе быстрый серебристый НЛО

Вскоре после вылета из аэропорта Филадельфии (Пенсильвания, США) пассажирка Мэрайа Лин решила снять на память открывающиеся в иллюминатор виды.

Но женщина сняла ещё и кое-то загадочное - стремительный объект серебристого цвета, который на большой скорости пронёсся по небу, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Как водится, вокруг видеоролика начались споры, и уфологи активно дискутируют со скептиками насчёт того, что же именно посчастливилось запечатлеть авиапассажирке.