https://news.day.az/world/1271869.html В США поселок уходит под воду - ФОТО
В США поселок уходит под воду - ФОТО
Поселок Кивалина на небольшом острове у берегов Аляски медленно, но верно уходит под воду.
Экологи дают ему лет пять, не больше. Местные живут в постоянном ожидании катастрофы.
Но формально на их острове не происходит стихийное бедствие, поэтому помощь от федерального правительства им не положена.
Day.Az со ссылкой на Известия показывает подробности в фотогалерее
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