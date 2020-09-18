В США поселок уходит под воду

Поселок Кивалина на небольшом острове у берегов Аляски медленно, но верно уходит под воду.

Экологи дают ему лет пять, не больше. Местные живут в постоянном ожидании катастрофы.

Но формально на их острове не происходит стихийное бедствие, поэтому помощь от федерального правительства им не положена.

Day.Az со ссылкой на Известия показывает подробности в фотогалерее