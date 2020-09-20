https://news.day.az/world/1272436.html Вице-премьер Узбекистана скончался от коронавируса
Вице-премьер Узбекистана скончался от коронавируса
Скончался от коронавируса заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам аграрного и продовольственного развития Уктам Барноев.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на хокимат Бухарской области Узбекистана, передает Day.Az.
Согласно информации, вице-премьер ушел из жизни в возрасте 56 лет.
Отметим, что Барноев продолжительное время лечился от COVID-19, который ему диагностировали в конце июля. Он проходил лечение в частной клинике Akfa Medline.
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