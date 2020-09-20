Вице-премьер Узбекистана скончался от коронавируса

Скончался от коронавируса заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам аграрного и продовольственного развития Уктам Барноев.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на хокимат Бухарской области Узбекистана, передает Day.Az.

Согласно информации, вице-премьер ушел из жизни в возрасте 56 лет.

Отметим, что Барноев продолжительное время лечился от COVID-19, который ему диагностировали в конце июля. Он проходил лечение в частной клинике Akfa Medline.