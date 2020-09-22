Почти 2 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за неделю с 14 по 20 сентября почти на 2 млн, а число случаев с летальным исходом - на 37,7 тыс.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в ее еженедельном информационном бюллетене, число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 30,6 млн, что почти на 2 млн, или на 6%, больше, чем за предыдущую неделю. За минувшие семь дней в ВОЗ поступили сообщения о 37,7 тыс. умерших, что на 10% меньше, чем с 7 по 13 сентября. По состоянию на 20 сентября организация располагала подтвержденными данными о 950 тыс. умерших из-за коронавируса.

Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Северной и Южной Америке, где за прошлую неделю число заболевших выросло на 38% по сравнению с предыдущей неделей. Вместе с тем смертность за тот же период уменьшилась на 22%. Всего в этом регионе с 14 по 20 сентября заразились почти 770 тыс. человек, а общее число инфицированных приблизилось к 15,5 млн. За семь дней зарегистрировано более 19 тыс. смертей, и на 20 сентября общее число летальных исходов составило почти 530 тыс.

В регионе Юго-Восточной Азии за неделю заразились почти 700 тыс. человек, и их общее число приблизилось к 6,1 млн. Число умерших превысило 101 тыс., что на 9,3 тыс. больше, чем неделей раньше.

В Европе с 14 по 20 сентября был зафиксирован самый высокий среди регионов рост смертности - на 27% по сравнению с предыдущими семью днями. За неделю умерли более 4 тыс. человек, а общее число умерших приблизилось к 230 тыс. Число заразившихся выросло более чем на 360 тыс. - до почти 5,2 млн.

В Индии число инфицированных увеличилось за семь дней более чем на 646 тыс., в США - более чем на 275 тыс., в Бразилии - более чем на 213 тыс. В Европе больше всего заболевших за прошлую неделю выявлено во Франции (почти 67 тыс.). На второй позиции - Испания (более 50 тыс.), на третьей - Россия (более 40 тыс.). По числу умерших за неделю первенство у Индии - более 8 тыс. человек. Далее следуют США (более 5,6 тыс.) и Бразилия (более 5,3 тыс.).