https://news.day.az/world/1273391.html Самолет с вице-президентом США на борту попал в опасную ситуацию - ВИДЕО
Самолет с вице-президентом США на борту попал в опасную ситуацию - ВИДЕО
Самолет с вице-президентом США Майком Пенсом на борту попал в опасную ситуацию.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, лайнер столкнулся с птицей. Все произошло через несколько секунд после вылета из аэропорта штата Нью-Гэмпшир.
Сам момент столкновения попал на видео. В итоге экипаж принял решение вернуться из-за возможных проблем с двигателем. После приземления Пенс и его команда пересели в грузовой самолет.
Стоит отметить, что это уже не первый инцидент с лайнером Пенса. Ранее его борт во время посадки выехал за пределы полосы в аэропорту Ла-Гуардия.
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