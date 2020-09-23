Самолет с вице-президентом США на борту попал в опасную ситуацию

Самолет с вице-президентом США Майком Пенсом на борту попал в опасную ситуацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, лайнер столкнулся с птицей. Все произошло через несколько секунд после вылета из аэропорта штата Нью-Гэмпшир.

Сам момент столкновения попал на видео. В итоге экипаж принял решение вернуться из-за возможных проблем с двигателем. После приземления Пенс и его команда пересели в грузовой самолет.

Стоит отметить, что это уже не первый инцидент с лайнером Пенса. Ранее его борт во время посадки выехал за пределы полосы в аэропорту Ла-Гуардия.