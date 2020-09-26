https://news.day.az/world/1274222.html В Испании территорию завода затопило вином - ВИДЕО
В Испании территорию завода затопило вином - ВИДЕО
В испанском городе Вильямалеа на винодельни 50 тысяч литров красного вина вылилось из цистерны. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщило издание LAD Bible, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что металлическая емкость, в которой сохранялся напиток, была повреждена, вследствие чего вино просто хлынуло на землю.
За мощным выбросом жидкости наблюдали, вероятно, работники винодельни.
При этом о причинах случившегося не сообщается.
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