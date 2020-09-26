В Испании территорию завода затопило вином

В испанском городе Вильямалеа на винодельни 50 тысяч литров красного вина вылилось из цистерны. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщило издание LAD Bible, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что металлическая емкость, в которой сохранялся напиток, была повреждена, вследствие чего вино просто хлынуло на землю.

За мощным выбросом жидкости наблюдали, вероятно, работники винодельни.

При этом о причинах случившегося не сообщается.