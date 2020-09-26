В Индии готовы оказать помощь миру в производстве вакцин против коронавируса

Индия, имеющая развитую фармацевтическую промышленность, готова оказать помощь мировому сообществу в производстве вакцин против коронавируса. Об этом заявил в субботу премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я сегодня хочу дать еще одну гарантию мировому сообществу, - сказал он, отметив, что Индия "является крупнейшей страной-производителем вакцин в мире". - Производство и поставка вакцин в Индии будут использованы для помощи всему человечеству в борьбе с этим кризисом".

Глава индийского правительства отметил, что в период пандемии индийская фармацевтическая промышленность направила необходимые лекарства в более чем 150 государств. Он добавил, что Индия и соседние страны продвигаются в третьей фазе испытаний вакцин.

Моди также подчеркнул, что Индия поможет всем странам в развитии их систем хранения и транспортировки медицинских препаратов и складских мощностей для доставки вакцин. По его словам, Нью-Дели всегда готов делиться опытом.

Неделя высокого уровня ГА в этом году проходит с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видеовыступлений.