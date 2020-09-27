https://news.day.az/world/1274483.html В Грузии коронавирусом заразились еще 294 человека
В Грузии коронавирусом заразились еще 294 человека
За последние сутки в Грузии выявлено еще 294 случая заражения коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 5254.
Отметим, в Грузии в настоящее время 5 584 человека находятся на карантине, 836 - на стационарном лечении. Сообщается, что от коронавируса вылечились 1906 человек, скончались 28 человек.
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