18-летний студент спас провалившегося под лед ребенка

В Ростовской области 18-летний студент самоотверженно бросился на помощь мальчику, который провалился на лед.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел в поселке Кулешовка в Азовском районе. Как пишут в соцсетях, студент ЮФУ Агиенко Артем увидел из окна, как ребенок оказался в воде, и побежал на улицу. Ему удалось аккуратно выйти на лед и вытащить 12-летнего школьника на берег.

Прибывшие на место инцидента сотрудники МЧС оказали мальчику помощь, после чего доставили в больницу.

В комментариях пользователи Сети высоко оценили поступок студента, который не растерялся и спас ребенку жизнь.

"Спасибо его родителям, таким воспитанием нужно гордиться, герои не носят плащи, они среди нас", - пишет один из подписчиков.