В США обнаружили штамм коронавируса с двойной мутацией

В США зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, который ранее был обнаружен в Индии.

Об этом сообщает San Francisco Chronicle, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты Стэнфордской лаборатории клинической вирусологии подтвердили, что в области залива Сан-Франциско был найден данный вариант вируса. По их информации, на данный момент еще семь предполагаемых случаев заражения индийским штаммом проходят проверку.

24 марта стало известно о том, что в Индии был обнаружен новый штамм коронавируса с двойной мутацией. "Новая двойная мутация была обнаружена в стране наравне с рядом других вариантов коронавируса", - говорится в заявлении министерства здравоохранения страны. Пока у властей недостаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых индийских штатах.