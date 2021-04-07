Полицейское насилие в Ереване - десятки женщин задержаны

Акция протеста женщин закончилась столкновениями в Ереване.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, женщины вышли к зданию правительства в День материнства и красоты, чтобы потребовать возвращения задержанных армянских диверсантов.

Армянская полиция начала задержания участниц акции протеста. Это следует из прямой трансляции митинга.

Женщины, которые проследовали от площади Шарля Азнавура до здания правительства, настаивают, что власти скрывают информацию о потерях, а также о пропавших без вести. Они указывают, что соглашение о прекращении огня, которое подписал премьер-министр, стало "позорным заявлением о капитуляции".