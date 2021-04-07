В Тегеране указали, что Иран не заинтересован в постепенном возвращении к ядерной сделке

Тегеран не заинтересован на переговорах в Вене в предложениях о постепенном возвращении сторон к ядерной сделке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Действия, которые предпринимаются, и санкции, которые должны быть сняты, - все это должно произойти одновременно. <...> Пошагового возвращения сторон [к ядерной сделке] не будет, в таком подходе нет необходимости", - сказал он. "Абсолютно ясно, что именно должны сделать США по поводу санкций", - подчеркнул Арагчи. Его выступление транслировало государственное телевидение Ирана.

В понедельник телеканал PressTV со ссылкой на информированный источник в иранской делегации в Вене сообщил, что Тегеран на заседании Совместной комиссии по ядерной сделке готов согласиться на возврат к своим обязательствам по этому соглашению только в обмен на снятие всех санкций США, введенных при экс-президенте Дональде Трампе.

Во вторник в Вене началось первое в 2021 году заседание Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция). Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждают вопросы возобновления реализации иранского ядерного соглашения в полном объеме.