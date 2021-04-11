https://news.day.az/world/1333173.html ДТП в Индии: погибли 10 человек, еще 30 раненые
ДТП в Индии: погибли 10 человек, еще 30 раненые
В индийском штате Уттар-Прадеш автобус слетел с трассы в придорожную канаву, в результате 30 пассажиров получили ранения и 10 человек погибли. Об этом сообщает Zeenews, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Автобус с 60 пассажирами ехал из Пинахата в Агре в храм Лакхна в Этаве. Причины аварии на данный момент неизвестны.
Напомним, в Индонезии автобус упал с обрыва, в результате чего - десятки жертв. Водитель, который оказался среди погибших, потерял контроль над автобусом на извилистом участке дороги.
Также сообщалось о ДТП в Турции. Там школьный автобус сорвался со скалы, погибли дети.
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