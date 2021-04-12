Саргсяна обвиняют в раскрытии гостайны

Генпрокуратура Армении обратилась в военную полицию, чтобы проверить, не раскрыл ли экс-президент Серж Саргсян секретные данные в ходе одного из интервью.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила глава отдела по общественным связям Аревик Хачатрян.



Она отметила, что на основе обращения должны быть подготовлены материалы.

