В России несколько машин провалилось в воронку

В Приморском районе Петербурга глубокая яма с водой образовалась на парковке у торгово-развлекательного комплекса "Меркурий".

Как передает Day.Az, в ловушке оказались три автомобиля, сообщили "Фонтанке" читатели 12 апреля.

Из-за прорыва водой залило улицу, судя по пару - горячей. Машинам пришлось рассекать водную гладь. Но особенно не повезло припаркованным авто.

В провал в земле нырнули сначала две машины, у одной из них торчит только задняя часть кузова. Третья - "Мерседес" - сначала опасно свисала на краю, но потом тоже ушла в воду.