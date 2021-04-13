https://news.day.az/world/1333763.html В России несколько машин провалилось в воронку - ФОТО - ВИДЕО
В России несколько машин провалилось в воронку - ФОТО - ВИДЕО
В Приморском районе Петербурга глубокая яма с водой образовалась на парковке у торгово-развлекательного комплекса "Меркурий".
Как передает Day.Az, в ловушке оказались три автомобиля, сообщили "Фонтанке" читатели 12 апреля.
Из-за прорыва водой залило улицу, судя по пару - горячей. Машинам пришлось рассекать водную гладь. Но особенно не повезло припаркованным авто.
В провал в земле нырнули сначала две машины, у одной из них торчит только задняя часть кузова. Третья - "Мерседес" - сначала опасно свисала на краю, но потом тоже ушла в воду.
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