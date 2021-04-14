Сирия потребовала от США компенсации ущерба за разрушения в стране

Дамаск требует от США компенсации за разрушения и потери в результате их политики.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении МИД САР во вторник.

"Сирия возлагает ответственность на США за последствия ее преступной политики в отношении сирийского народа и требует компенсации за внушительные разрушения и неоценимые потери, которые стали результатом агрессии и оккупации США", - написано в заявлении.

В сирийском внешнеполитическом ведомстве отметили, что поведение США в Сирии вне международного закона и должно быть осуждено мировым сообществом.

"США и их сподвижники в мире и регионе вовлечены в поддержку беспрецедентной террористической войны против САР", - отметил МИД.