В Иране за минувшие сутки от COVID-19 умер 321 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умер 321 человек.

Как передает Day.Az, об этом сказала представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

Число умерших от коронавируса в Иране выросло до 65 680.

За последние 24 часа коронавирусом заразились 25 078 человек. Таким образом, число заразившихся COVID-19 в Иране достигло 2 168 872.