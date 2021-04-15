https://news.day.az/world/1334337.html В Иране за минувшие сутки от COVID-19 умер 321 человек
В Иране за минувшие сутки от COVID-19 умер 321 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умер 321 человек.
Как передает Day.Az, об этом сказала представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.
Число умерших от коронавируса в Иране выросло до 65 680.
За последние 24 часа коронавирусом заразились 25 078 человек. Таким образом, число заразившихся COVID-19 в Иране достигло 2 168 872.
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