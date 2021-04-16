Австралийцев предупредили об атаке комаров-переносчиков редких вирусов

Жителей Северной территории в Австралии предупредили об атаке комаров-переносчиков двух редких заболеваний, которые приводят к смерти укушенных людей. В издании Mail Online сообщили, что вирус энцефалита долины Мюррей (MVE) и вирус Кунджин обнаружили в регионах Верхний Энд и Баркли, передает Day.Az.

"Результаты недавнего тестирования указывают на широко распространенную активность вирусов MVE и Кунджин на всей территории", - рассказал медицинский энтомолог Билл Петтит.

Эти два редких вируса переносятся зараженными комарами.

Он предупредил, что, хотя численность насекомых в городских районах пока мала, "они все еще могут встречаться в относительно высоких количествах в сельских районах, особенно вблизи болот и водно-болотных угодий".

Заявление было сделано вскоре после смерти жителя на островах Тиви от энцефалита. Среди самых вероятных вирусов, которыми заразился человек, могли быть MVE и Кунджин, которые передаются через укус инфицированного комара.

Симптомы редкого MVE, приводящего к коме и смерти, включают в себя головную боль, лихорадку, дрожь конечностей. Кунджин встречается в тропических частях Австралии. Жителей Северной территории призвали держаться на расстоянии двух километров от болот и затопленных областей.