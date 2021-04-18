В мире от COVID-19 умерли более трех миллионов человек - ВИДЕО
Число людей в мире, скончавшихся от последствий коронавируса, превысило три миллиона.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса.
Наибольшее число смертей от COVID-19 зафиксировано в США. Второе место по этому показателю занимает Бразилия. В Рио-де-Жанейро, из-за нехватки мест на кладбищах, сооружают новый комплекс для захоронения умерших.
На фоне распространения коронавируса, санитарные власти Бразилии посоветовали женщинам по возможности отложить беременность.
Рафаэль Паренте, министр здравоохранения Бразилии: "В момент пика пандемии мы видим, какая тяжелая ситуация сложилась в родильных домах, поэтому мы рекомендуем задуматься над этим вопросом в более подходящее время, чтобы вы могли спокойно забеременеть".
В Индии за сутки коронавирус выявлен у более чем 234 тысяч человек, что стало очередным антирекордом, зафиксированным в стране за время пандемии. За то же время от COVID-19 скончался 1341 человек.
Индия остается одним из мировых лидеров по скорости вакцинации населения, указывает Минздрав. При этом чиновники из разных регионов страны сообщают о сокращении запасов препарата.
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