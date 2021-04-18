В Армении зарплаты рабочих сокращены в 4-5 раз

Работники Соткского золоторудного месторождения продолжают блокировать ведущую к руднику автодорогу и железную дорогу.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом написала на своей странице в Facebook депутат парламента Армении Тагуи Товмасян.

"Ко мне обратились сотрудники рудника, выразив недовольство тем, что вот уже несколько месяцев получают неполную зарплату. Им сообщили, что из-за сокращения объемов добычи, они не смогут больше получать зарплату в прежнем размере. Сотрудники только в конце месяца узнают, сколько денег они получат. Причем нынешняя зарплата в 4-5 раз меньше прежней. Вчера они встретились с гендиректором ООО "GeoProMining" Анатолием Гоготиным, который выслушал требование работников, но проблема, к сожалению, так и не решилась.

Сегодня работники снова связались со мной, они в частности сказали, что надеялись на решение вопроса, однако этого пока не произошло, и они возмущены. Они также отметили, что, кроме ежедневных семейных расходов, у них есть кредиты, с погашением которых у них возникают серьезные проблемы. Естественно, когда они брали кредиты, не могли предположить, что придется столкнуться с подобной проблемой..." - написала депутат.