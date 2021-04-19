https://news.day.az/world/1335286.html Путин и Байден обсуждали информацию о попытке госпереворота в Беларуси - Песков
Путин и Байден обсуждали информацию о попытке госпереворота в Беларуси - Песков
Президенты России и США в ходе телефонного разговора обсуждали информацию о попытке государственного переворота в Беларуси.
Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Отметим, что президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой затронул вопрос о подготовке спецслужбами США покушения на главу белорусского государства, но ответа не получил.
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