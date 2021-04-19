Путин и Байден обсуждали информацию о попытке госпереворота в Беларуси

Президенты России и США в ходе телефонного разговора обсуждали информацию о попытке государственного переворота в Беларуси.

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Отметим, что президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой затронул вопрос о подготовке спецслужбами США покушения на главу белорусского государства, но ответа не получил.