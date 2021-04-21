Парламент Чехии призвал власти потребовать от России компенсации за взрыв

Депутаты парламента Чехии призвали правительство ограничить численность сотрудников российского посольства в Праге, а также потребовать от Москвы компенсации за ущерб, причиненный в связи со взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Чешское телевидение.

Глава чешского правительства Андрей Бабиш, выступая перед депутатами, назвал взрывы в Врбетице абсолютно неприемлемым террористическим актом. В свою очередь, первый вице-премьер Ян Гамачек назвал действия чешских спецслужб при расследовании инцидента самой успешной операцией в сфере безопасности в истории республики, которая привела к разгрому резидентур российских спецслужб в Праге.

В субботу Андрей Бабиш заявил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По словам чешского генпрокурора, они также стоят за инцидентом во Врбетице. Позднее источник портала Seznam рассказал, что третий подозреваемый - Сергей Федотов, работавший, по его словам, в российской дипмиссии в республике.

Официальная Прага выслала 18 сотрудников посольства России в Праге, обвинив их в работе на российские спецслужбы. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Они уже покинули страну.

В Кремле назвали обвинения возмутительными и голословными, а реакцию Чехии - провокационной и недружественной.