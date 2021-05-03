Начато расследование в связи с конфликтом на границе Кыргызстана и Таджикистана

Начато расследование по приграничному конфликту.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Kabar, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

Как отмечается, 29 апреля 2021 года примерно в 04:40 часов в местности Кочо-Бою села Кок-Таш Баткенского района Баткенской области произошли стычки между местными жителями Баткенского района и гражданами Республики Таджикистан, спровоцированные таджикской стороной.

Впоследствии, в нарушение Договора между Кыргызстаном и Таджикистана о добрососедских и партнерских отношениях от 26 мая 2004 года, принципов мирного сосуществования, дружбы и добрососедства, военнослужащие Таджикистана с целью захвата суверенной территории Кыргызстана, нарушая суверенитет и целостность Кыргызстана, вероломно вторглись на территорию нашей страны, атаковав границы КР, без предъявления каких-либо претензий, путем массового убийства мирного населения, военнослужащих, охраняющих государственную границу, сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность населения, был открыт огонь из автоматического оружия, минометов, бронетанковой техники, боевых вертолетов и другого армейского вооружения.

Далее, военнослужащими Республики Таджикистан осуществлено вооруженное нападение с применением минометов и боевых вертолетов на пограничные заставы "Булак Башы", "Капчыгай", "Достук", "Мин Булак", пограничный пост "Кожожар", "Кызыл-Бел" и другие населенные пункты Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области, с захватом территории и населенных пунктов КР.

В результате вооруженного нападения со стороны военнослужащих Таджикистана, получили различные огнестрельные и осколочные ранения многочисленные лица из числа правоохранительных органов, военнослужащих КР и мирного населения, среди которых есть погибшие, а также повреждены и уничтожены многочисленные гражданские и военные объекты Кыргызстана.

Вышеуказанные действия военнослужащих РТ свидетельствуют о заранее спланированной провокации и агрессии в отношении суверенитета и целостности КР.

В действиях военнослужащих Таджикистана предусматриваются планирование, подготовка вооруженной агрессии, развязывание ее, участие в ней, ведение агрессивной войны в нарушение международных договоров и соглашений.

29 апреля 2021 года данный факт Генеральной прокуратурой КР зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статей 380 Уголовного Кодекса КР (преступление против мира).

Расследование досудебного производства поручено межведомственной следственной группе из числа сотрудников ГКНБ, МВД и Военной прокуратуры КР.