В Армении возбуждено 1 580 уголовных дел, связанных с 44-дневной войной в Карабахе. В качестве обвиняемых привлечено 628 человек, сообщает Генеральная прокуратура Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В их числе есть и высокопоставленные офицеры, имена которых пока не раскрываются.

Расследование масштабных уголовных дел ведется по нескольким главным направлениям: нарушения во время призыва и мобилизационного укомплектования, возможные коррупционные схемы при закупке вооружений до и во время войны, преступные упущения при управлении ВС и отдельными подразделениями, осуществлении тактических и стратегических операций, неподчинение приказам командования.