НАТО проведет учения с участием до 9 тыс. военнослужащих

Североатлантический альянс проведет с 20 мая по 22 июня военные учения Steadfast Defender 21 с одновременным участием до 9 тыс. военных на южном фланге альянса - в Румынии, Венгрии, Болгарии и Португалии - с отработкой переброски подкреплений из США. Об этом сообщил представитель Штаба Объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE) на брифинге в четверг в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Маневры пройдут в три этапа: в первой, морской части в Атлантическом океане примут участие до 20 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и 5 тыс. военных. Во второй части - командно-штабных учениях в Венгрии - примут участие до 3 тыс. военных. Третья, полевая часть маневров пройдет в Румынии и Болгарии с участием 4 тыс. военных и 6 тыс. единиц техники. Всего на пике маневров в них одновременно будут принимать участие до 9 тыс. человек", - заявил он.

Он подчеркнул, что морская часть маневров будет направлена на отработку "стратегической переброски подкреплений из США через Атлантический океан для поддержки союзников в Европе". Далее учения предусматривают отработку переброску военных соединений стран НАТО по территории альянса с запада на театр военных маневров в юго-восточной части альянса.