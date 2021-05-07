В Армении бывший военнослужащий обвиняется в предательстве и шпионаже.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

"Он не рядовой, но военнослужащий", - сказал генпрокурор.

По словам Давтяна, одно уголовное делу по факту предательства уже завершено и наравлено в суд.

Пока рано давать оценку, какое влияние оказал каждый отдельный случай на окончательный результат войны, отметил он.