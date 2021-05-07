https://news.day.az/world/1340826.html В Армении бывший военнослужащий обвиняется в предательстве и шпионаже
В Армении бывший военнослужащий обвиняется в предательстве и шпионаже
В Армении бывший военнослужащий обвиняется в предательстве и шпионаже.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал генеральный прокурор Армении Артур Давтян.
"Он не рядовой, но военнослужащий", - сказал генпрокурор.
По словам Давтяна, одно уголовное делу по факту предательства уже завершено и наравлено в суд.
Пока рано давать оценку, какое влияние оказал каждый отдельный случай на окончательный результат войны, отметил он.
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