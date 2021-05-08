О невозможности "убить" COVID-19 предупредил главный врач Англии

COVID-19 вряд ли когда-либо будет искоренен, и перспективы пандемии остаются "довольно мрачными" в среднесрочной перспективе, заявили британские ученые.

Главный врач Англии профессор Крис Уитти заявил, что мир будет продолжать наблюдать "значительное" число смертей, если не будут предприняты дополнительные усилия для вакцинации уязвимых людей во всем мире.

Он предупредил, что, хотя коронавирус может стать "гораздо более легким хроническим заболеванием" в долгосрочной перспективе, новые варианты будут продолжать вызывать проблемы. Об этом передает Day.Az со ссылкой на profil.ru.

Выступая на онлайн-встрече Королевского общества, посвященной теме COVID-19, профессор Уитти сказал: "В среднесрочной перспективе перспективы по всему миру по-прежнему выглядят довольно мрачными. Пока мы не индуцируем иммунитет у наиболее уязвимого населения во всем мире, мы будем продолжать наблюдать значительную заболеваемость и смертность от этого вируса".

По его словам, несмотря на то, что "времена и наука на нашей стороне", вирус "никуда не денется".

"Я думаю, что COVID-19 станет гораздо более легким, хроническим заболеванием в целом, вероятно, с сезонными пиками, и время от времени будет антигенный сдвиг, но действовать необходимо срочно", - говорит профессор.