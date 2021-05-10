Во Франции вооруженная женщина напала на полицейских

Вооруженная ножом женщина напала на сотрудников полиции в городе Бордо на юго-западе Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM.

По его сведениям, полицейские в ответ открыли огонь. От полученных ранений нападавшая умерла. Согласно информации телеканала, полицейский патруль был вызван на место происшествия в связи с тем, что женщина угрожала ножом своему мужу.

По предварительным данным источников в правоохранительных органах, злоумышленница могла состоять на психиатрическом учете. Расследование этого происшествия поручено юридическому подразделению национальной полиции.

За последние несколько недель это уже третье нападение во Франции на представителей полиции. Как заявил в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон, власти страны обеспокоены ростом насилия во французском обществе и участившимися нападениями на полицейских.

23 апреля в холле комиссариата Рамбуйе злоумышленник нанес сотруднице полиции два удара ножом, в результате чего она умерла. 5 мая МВД Франции сообщило о том, что в ходе операции по задержанию торговцев наркотиками в Авиньоне погиб 40-летний полицейский.